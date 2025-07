Formel 1: Die Kandidaten für das Red-Bull-Cockpit

Im Vorjahr avancierte Lindblad zum jüngsten Rennsieger in der Formel 3. Es folgte der Aufstieg in die Formel 2, in der er mit zwei Siegen derzeit Gesamtsechster ist und ebenfalls den Rekord als jüngster Sieger aufstellte. Als Belohnung wurde Lindblad am Freitag ins Cockpit von Tsunoda gesetzt – jedes Team muss zweimal pro Saison einen Nachwuchsfahrer für ein Training nominieren.