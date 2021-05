Es kracht im Gebälk der Tiroler Volkspartei

Gelingt das nicht, wird schon mal interveniert, mitunter hinter verschlossener Bürotür geflucht, ja sogar gedroht, Zeitungsinserate zu stoppen – in der Hoffnung, so die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Alles passiert natürlich nie offiziell. Doch viele nie offiziell gemachte Aussagen finden irgendwie doch immer wieder einen Weg aus dem Landhaus, aus der ÖVP-Parteizentrale in Innsbruck, aus der BH Schwaz oder aus dem Landeshauptmann-Büro – beispielsweise in die Redaktion der „Tiroler Krone“.