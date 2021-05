Schüsse auf Werttransport: Fahrer bleibt cool

Als die Kriminellen sahen, dass Prinsloo mit einem automatischen Gewehr und einer kugelsicheren Weste am Körper ausstieg, niederkniete, und auf sie zielte, hatten sie genug, gaben auf und flüchteten mit ihren Autos. In Südafrika wird der 52-Jährige deshalb wie ein Held gefeiert. Dafür zahlen Prinsloo und seine Familie allerdings einen hohen Preis - sie werden von den erfolglosen Räubern mit dem Tod bedroht und derzeit in einem sogenannten Safe House von der Polizei geschützt.