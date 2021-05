Blankes Entsetzen über Pizza-Automat in Rom

„Hat keine Zukunft“: Pizzabäcker gelassen

Die Automatenpizza ist ein Sakrileg in den Augen der neapolitanischen Pizzabäcker, die seit Jahren um die Bewahrung der langen Tradition der Pizza-Herstellung kämpfen. In der Heimat der „Pizza Margherita“ wird die Angelegenheit durchaus ernst genommen. Die Pizzabäcker meinen jedoch, dass der Pizza-Automat keine Zukunft in Italien haben wird.