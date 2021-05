Kärnten: Alle Trümpfe für den sicheren Urlaub

Hotels werden gebucht

Die Buchungslage ist bis weit in den Sommer hinein gut. Kennziffern zeigen, wie wichtig das ist: In Kärnten macht Tourismus 16 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, im Vorjahr hatte man ein Minus von 17 Prozent bei Übernachtungen. 50.000 Jobs hängen dran. „Heuer sprechen wir gezielt auch die alpinen Regionen an, man kann in Kärnten nicht nur an Seen urlauben“, erklärt Kresse. In Werbung werden jetzt zwei Millionen Euro investiert.