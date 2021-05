FPÖ wütet: „Öffnungsschritte kommen viel zu spät“

Nach den am Donnerstag verkündeten weiteren Öffnungen in Wien mit 19. Mai (siehe Video oben) hat FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp scharfe Kritik an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) geübt. „Die Öffnungsschritte kommen nach der völlig überzogenen ,Osterruhe‘ viel zu spät. Der Schaden an Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht mehr gutzumachen.“ Freude über die Öffnungen herrscht hingegen innerhalb der Wiener Kultureinrichtungen.