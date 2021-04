„Wie lange will Ludwig uns noch hinhalten?“

ÖHV: „Entbehrt jeder Logik“

Entsprechend scharfe Töne Richtung Wiener Bürgermeister kamen auch aus der Hotellerie. „Wie lange will Ludwig unsere MitarbeiterInnen und Zulieferfirmen noch hinhalten?“, fragte ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer nach einer konkreten Perspektive für 50.000 Beschäftigte in Hotellerie und Gastronomie. Die Öffnung am 19. Mai noch einmal in Frage zu stellen, entbehre jeder Logik, so Reitterer. Die Bundesregierung habe schließlich eine einheitliche Öffnung für Mitte Mai in Aussicht gestellt. Ludwig selbst schloss bei der Pressekonferenz am Dienstag aber eine Rücknahme der Öffnungen im Falle steigender Infektionszahlen nicht aus.