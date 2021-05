Deutsch Kaltenbrunn offline: Bagger kappte Kabel

Bereits am Montag bemerkten Anwohner in Deutsch Kaltenbrunn einen Ausfall des Internets. Grund waren Baggerarbeiten auf der Baustelle der S 7, bei der ein Kabel beschädigt wurde. Betroffen ist - neben privaten Haushalten - auch der Gemeindearzt. Am Mittwoch wurde intensiv an der Behebung des Schadens geabeitet.