Indische Mutation: 3 Verdachtsfälle im Burgenland

Im Burgenland besteht erstmals in drei Fällen der konkrete Verdacht auf die in Indien aufgetretene Coronavirus-Mutation. Das habe eine Erstprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ergeben, bestätigte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstagnachmittag. „Die betroffenen Personen stehen in einem familiären Verhältnis und sind behördlich abgesondert.“