iOS-User verwirrt: Facebook bald kostenpflichtig?

Zahlungsbereitschaft wäre durchaus vorhanden

Mit der neuen Datenschutzfunktion hebt sich Apple mit dem iPhone auch vom rivalisierenden Betriebssystem Android ab, das - in der Variante mit Google-Diensten - nicht die Wahlfreiheit bietet, ob man sich tracken lassen will oder nicht. Dem entsprechend erscheinen die Facebook-Einblendungen auch nur am iPhone. Ein kostenpflichtiges Facebook, wie es in den Hinweisen skizziert wird, wäre unterdessen für viele User gar nicht so schlimm. Eine Umfrage aus Deutschland gelangt zur Erkenntnis, dass die Hälfte der Internetnutzer durchaus für die Dienste Facebooks oder auch Googles bezahlen würden, wenn die Internetriesen dafür darauf verzichten, ihr Surfverhalten für Werbezwecke zu durchleuchten.