Knalleffekt! Austria Klagenfurt bekommt Akademie

Die den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga anvisierende Austria aus Klagenfurt darf künftig auf eine Nachwuchs-Akademie bauen! Der ÖFB stimmte am vergangenen Freitag dem Antrag der Kärntner zu, die ab der kommenden Saison ein Ausbildungszentrum unterhalten wollen. Es ist der 13. Akademie-Standort in Österreich. In Klagenfurt gibt es nun zwei: Auch der WAC betreibt seine Akademie in der Landeshauptstadt.