Grüne wollen Gewalt-Problem „an der Wurzel“ packen

Prävention von Gewalt als Schlüssel

Darum sei die Prävention von Gewalt so wichtig, bekräftigte der Gesundheitsminister. In Männerschutzeinrichtungen könnten Männer Hilfe suchen, was Gewaltprävention und Krisenmanagement angeht. Jeder kenne Frustration und Angst, gerade auch in der Corona-Pandemie, so der Gesundheitsminister. Wenn diese aber in Gewalt und Hass umschlagen würde, liege das in der Verantwortung des Mannes. „Wer in diesem Moment zuschlägt, zeigt Schwäche. Wer Hilfe sucht, zeigt Stärke“, sagte Mückstein.