Irre Rochaden: Das sagt Trainer-Legende Hitzfeld

Die unzähligen Trainerrochaden in der deutschen Bundesliga haben in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen in Fußball-Europa gesorgt. Dass beispielsweise Julian Nagelsmann für eine Rekord-Ablöse von 25 Millionen Euro den Verein wechselt, ist für Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld „vertretbar“.