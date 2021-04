Fix! Nagelsmann folgt Flick beim FC Bayern nach

Dem scheidenden Flick, dessen urspünglich bis Ende Juni 2023 laufender Vertrag nun per 30. Juni 2021 aufgelöst wird, dankte der Bayern-Boss ausdrücklich. „Er hat unsere Mannschaft im Jahr 2019 in einer schwierigen Phase übernommen und danach sechs Titel gewonnen, der siebte folgt hoffentlich demnächst. Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.“ Flick wird nach seiner vorzeitigen Vertragsauflösung als Top-Kandidat auf die Nachfolge des deutschen Bundestrainers Joachim Löw gehandelt.