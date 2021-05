„Disaster Girl“ verkauft Meme für 500.000 Dollar

NFT-Kunst boomt

Um Kunst in Form der NFT-Technologie ist in letzter Zeit ein Hype ausgebrochen. Zahlreiche Kunstwerke wurden für Millionenbeträge versteigert. Kürzlich hat das Universalmuseum Joanneum in Graz NFT-Zertifikate in seine Sammlung aufgenommen - vermutlich als erstes Museum weltweit.