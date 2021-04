NFT: Joanneum nimmt digitale Kunst in Sammlung auf

Die Idee der beiden Künstler, die digitalen Zwillinge der bereits physisch existierenden Originale namens „Electricity“ und „308 Still in the Can“ dem Joanneum zu schenken, fand die Unterstützung von Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Dieser sieht das Joanneum damit in einer „internationalen Vorreiterrolle“. Laut Joanneum ist man das erste Museum weltweit, dass NFT-Kunst in die Sammlung aufnimmt.