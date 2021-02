Bitcoin, Ethereum & Co.: Das Geld der Internet-Ära

Schwankungsanfällig oder stabil?

Die Schwankungsanfälligkeit von Bitcoin & Co. gilt als einer der Gründe, warum sich Cyber-Devisen bisher nicht als alternatives Zahlungsmittel durchgesetzt haben. Dem wollen sogenannte „Stablecoins“ begegnen. Dabei richtet sich der Kurs nicht nach Angebot und Nachfrage, sondern an einem Basiswert aus. Inzwischen gibt es Stablecoins, deren Wert an Gold oder Währungen wie Euro oder Dollar gekoppelt ist.