Zwei Parksheriffs im Dienst von Lenkern verletzt

Gleich zwei Wiener Parksheriffs sind am Freitag verletzt worden. In der Josefstadt fuhr ein Falschparker einem 53-jährigen Kontrolleur über den Fuß, der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. In Währing attackierte der Sohn eines Fahrzeugbesitzers eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung, die 26-Jährige wurde ebenso ins Spital eingeliefert. Die beiden Verdächtigen wurden angezeigt.