Dank Öl-Billionen! Der „Doctor“ mit Mega-Deal

„Wir haben mit Aramco einen Deal“, bestätigte Valentino Rossi vorm Rennen am Sonntag in Jerez. Damit steigt der Motorrad-Superstar 2022 mit einem Team in die Königsklasse ein. Mit welchem Bike-Hersteller, ist offen. Fix: Mit Aramco hat man einen der wohl potentesten Sponsoren an der Hand. Der saudische Öl-Gigant war 2019 beim Börseneinsteig knapp zwei Billionen Euro wert.