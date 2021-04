Fünf Patienten nach OP impotent: Arzt vor Gericht

Irreversible Impotenz trieb zwei Opfer in Selbstmord

In den fünf nun in der Anklage aufgelisteten Fällen operierte der Arzt. Mit einer laut Gutachten dafür nicht geeigneten „Sklerosierungstherapie“, bei der es sich angeblich nicht um eine anerkannte Therapie handelte, sondern um einen experimentellen Heilversuch. Zwei der Männer, die die irreversible Impotenz nicht verkrafteten, begingen Selbstmord.