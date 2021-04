Hallein: Chaos blieb an Tag 1 aus

Bürger nehmen die Kontrollen gelassen hin

Und wie reagieren die Bürger in ihren Autos? Ein Vigauner, der anonym bleiben möchte, findet die Maßnahmen sehr gut und würde sich wünschen, die Kontrollen auch auf die angrenzenden Gemeinden auszuweiten. „Die unterschiedlichen Verordnungen sind nicht immer nachvollziehbar, aber die Tests und Kontrollen sind schon in Ordnung“, so der Halleiner Gerhard Brandner. Ähnlich entspannt sieht es Patricia aus St. Kolomann. Sie fuhr extra für einen Selbsttest in die Stadt, weil sie ihn am Samstag für einen Ausflug benötigt.