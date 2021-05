Statt Möbel werden bald Batterien gebaut

„Manchmal hatte ich in den letzten Jahren Muffensausen, aber heute bin ich so was von überzeugt“, sagt Hansjörg Weisskopf, während er durch die BlueSky-Energy-Produktion geht. Hier in Frankenburg sollen ab Herbst sichere und umweltfreundliche Stromspeicherlösungen in großen Stückzahlen hergestellt werden.