„Haben für die nächsten zehn Jahre genug zu tun“

Den Startbildschirm des Smartphones von Eveline Pupeter ziert ein Foto eines Hochlandrinds. Ob sie mehr der Typ Textnachricht oder Anruf ist? „Ich rede lieber“, sagt die Oberösterreicherin, die seit 2015 Alleineigentümerin von Handyhersteller Emporia ist. Ihr Telefon liegt griffbereit, während sie anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums vor allem an die Zukunft denkt. „Wir schauen immer, was wir unserer Zielgruppe bieten können, um ihr Leben einfacher zu machen“, so Pupeter.