Impfung für alle: Warum Restösterreich noch wartet

Salzburg: „Können unmöglich so weit in die Zukunft schauen“

Auch Salzburg will den niederösterreichischen Weg nicht mitgehen. „Aus meiner Sicht ist das nicht sinnvoll“, sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Man könne nicht Termine bis Ende Mai vergeben, weil die Lieferungen unsicher seien. „Bei Johnson & Johnson und AstraZeneca wissen wir nicht, wann die nächsten Lieferungen kommen. So weit hinaus Termine zuzusagen, ist zu riskant. Wir können unmöglich so weit in die Zukunft schauen.“