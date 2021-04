WKÖ pocht auf raschen Impfstart in den Betrieben

Wie berichtet, hängt alles von der Menge und der gelieferten Impfstoffe ab, weshalb noch unklar ist, ob und wann Impfstraßen in Betrieben gehen können. Im Mai soll mit Impfungen in Betrieben begonnen werden, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) - priorisiert wird aber auch hier nach Risiko- und Altersgruppe. Von den Betrieben wurden laut Wirtschaftskammer knapp unter 532.000 impfwillige Mitarbeiter gemeldet.