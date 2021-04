Gutachten belegt: Unterschriften sind gültig

Eine Bürgerbefragung zum Ausbau der Mönchsberggarage beantragte am 10. März die Plattform „Lebendiges Salzburg“ mit ihrer Initiative „Nein zum Loch“. Weil am Begleitschreiben des Antrags aber eine falsche Jahreszahl stand, drohten alle 3000 Unterschriften für ungültig erklärt zu werden – so sahen es jedenfalls die Juristen von Stadtchef Harald Preuner, ein Befürworter des Ausbaus. Die Hauptwahlbehörde lässt den Antrag derzeit prüfen.