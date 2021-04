Polizist erzählt: „Musste mir einiges anhören“

Maßnahmen sind nicht populär

Seit Dienstag gilt nun eine Test- und Maskenpflicht in ausgedehnten Zonen in 13 Gemeinden Vorarlbergs, zwölf davon im „Wald“. Dass Maßnahmen wie diese nicht populär sind, ist klar. Für Befremden sorgen aber manche Reaktionen von Mitbürgern und Mitbürgerinnen auf die neu eingeführten Sicherheitsregeln. So klagte erst am Mittwoch ein Ausreisetests kontrollierender Polizist vor dem Achraintunnel, was er sich nicht schon alles hätte anhören müssen.