Weiterer „Boost“ für den heimischen Tourismus

Für den heurigen Sommer ist die Branche – wie berichtet – angesichts der Öffnungsschritte durchaus hoffnungsfroh. Das Burgenland bringt sich bereits in Stellung für die Inlandsgäste. Diesen will man den Urlaub zwischen Kellerstöckln und Neusiedler See noch mit einem zusätzlichen Zuckerl versüßen.