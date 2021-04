Lenker (22) bei Unfall aus Auto geschleudert - tot

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am 27. April 2021 gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Aicher Straße L1036 in Eggelsberg von Trametshausen kommend in Richtung Feldkirchen bei Mattighofen. Dabei verlor er in einer leichten Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug und fuhr geradeaus in die angrenzende Wiese.