„Mein Test interessierte an der Grenze keinen“

„Der Corona-Test hat niemanden interessiert“, sagt ein 53-jähriger Bosnier aus Wels, der ebenfalls zu Ostern in seiner alten Heimat war und nahezu ungehindert nach Österreich zurückgekommen ist. Er ist nur einer von drei Anrufern, die sich nach der Rekonstruktion der fatalen „Corona-Busreise“ von Kosovaren in ihre Heimat durch die „Krone“ in der Redaktion meldeten und alle etwa das gleiche erzählten.