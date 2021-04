„Krone“ rekonstruiert „Corona-Reise“ aus Kosovo

Zehn Betriebe und neun Schulen betroffen

Am 5. April wurde dann der erste Fall durch einen positiven Selbsttest bekannt. Vier Tage später wurde durch die BH Eferding eine Fallhäufung in Zusammenhang mit dem kosovarischen Bus gemeldet. In der Folge hat sich im Rahmen des Kontaktpersonenmanagements herausgestellt, dass mehrere Fälle in Verbindung mit dem Bus aus dem Kosovo stehen. Mittlerweile dehnte sich der Cluster auf 39 Fälle aus, neun Personen sind aktuell noch erkrankt, zehn Betriebe und neun Schulen haben mit den Folgen zu kämpfen.