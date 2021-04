„Digitale Superstars“als Ziel unserer Tech-Uni

Gute Vernetzung

Rübig: „Das Ziel lautet: digitale Superstars made in Europe.“ Professorinnen und Professoren sollten hochkarätig (mit ERC-Grant) und in einschlägigen EU-Programmen gut vernetzt sein. Und einen Tag pro Woche außerhalb der Uni (etwa in Unternehmen) arbeiten. „Wachstum, Innovation, Wettbewerb, Sicherheit Verbraucher- und Datenschutz in der digitalen Wirtschaft sind die Basis der Ausbildung“, so Rübig. Ihm schwebt ein „Kompetenzzentrum für Cybersicherheit und Datenmanagement“ vor sowie die „Entwicklung europäischer digitaler Geschäftsmodelle und Plattformen“.