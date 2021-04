Langes Warten auf Heim für Senioren in Tragwein

Tragwein ist eines von fünf Pilotprojekten

Die Thematik sei aber äußerst komplex. Da es sich nicht um ein klassisches Seniorenheim handle. Tragwein ist als eines der fünf Pilotprojekte, das neben 24 ständigen Betreuungsplätzen ab der Pflegestufe 4 auch 14 Unterkünfte für das alternative Wohnen beinhalten soll. Diese sind für Menschen in der Pflegestufe 1 bis 3, die aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr in den eigenen vier Wänden leben können, jedoch keine ständige Betreuung benötigen, einen regulären Mietvertrag haben und zusätzlich ein Pflege- und Betreuungspaket zur Verfügung gestellt bekommen. „Der Nachtdienst wäre für alle Bewohner da“, sieht Außerweger in dem neuen Konzept viele Vorteile. Der Nachteil sei, dass vieles noch Neuland ist und es dabei noch viel zu klären gibt. „Es ist noch keines der fünf Pilotprojekte umgesetzt worden“, ist für Außerweger Tragwein aber keine unrühmliche Ausnahme.