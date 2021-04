Die Ruder-Queen ist zurück, Hohensasser im Pech

Belastend ist’s auch für den Kärntner Gabriel Hohensasser – der steckt zumindest noch bis Mittwoch in der Quarantäne fest. Sein Ruder-Kollege im Vierer, Rudi Querfeld, weist Corona-Symptome auf – Zagreb ist also gestrichen. Noch bitterer: Seit 5. März konnten die Jungs nie konsequent trainieren! „Denn da musste ich wegen eines Abszesses operiert werden, dann riss sich Ferdi Querfeld eine Sehne in der Hand an und jetzt steht wegen Corona-Verdachts alles still. Die vielen Handicaps halten uns auf“, seufzt der Villacher, der bei der Wettquoten-Regatta ab 15. Mai in Luzern noch auf den Olympia-Zug aufspringen kann. „Wir haben dem alles untergeordnet – Platz eins oder zwei muss her!“, erklärt Hohensasser.