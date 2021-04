Sicherheitslücke in Apples AirDrop entdeckt

AirDrop erlaubt es Apple-Nutzern, Schnappschüsse, Präsentationen, Videos und andere Dateien direkt von einem Apple-Gerät an ein anderes zu senden. Da vertrauliche Dateien im Regelfall nur an bekannte Personen weitergegeben werden sollen, zeigt AirDrop standardmäßig nur Empfängergeräte von Adressbuchkontakten an. Um festzustellen, ob die andere Partei ein Kontakt ist, verwendet AirDrop ein Authentifizierungsverfahren, das die eigenen Kontaktdaten mit den Einträgen im Adressbuch des anderen Geräts abgleicht.