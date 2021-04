Österreich bekommt neues Medizinforschungszentrum

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und MedUni-Wien-Rektor Markus Müller haben am Montagvormittag die Pläne für ein neues Institut für Präzisionsmedizin vorgestellt. Man wolle bewusst die Stärken auch im Bereich Forschung intensivieren, 75 Millionen Euro werden für das Forschungszentrum in die Hand genommen. „Wir haben uns vorgenommen, als Land widerstandsfähiger zu werden“, so Kurz bei der Pressekonferenz. Faßmann ergänzte, das Zentrum werde eine optimale Therapie, „maßgeschneidert auf den Menschen“, ermöglichen.