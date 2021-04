Ausfahrt mit Junglenker endete an einem Baum

Mit seinem Auto kam ein 17-jähriger Führerscheinneuling von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei der drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der 17-Jährige war gegen 19:40 Uhr auf der Linzer Straße in Bad Ischl in Richtung Baumit unterwegs. In einer starken Linkskurve dürfte der Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er geriet auf die gegenüberliegende Fahrbahn und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum.