„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ im Luxus-Video

Mit „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ haben Entwickler KT Racing (u.a. „WRC“) und Publisher Nacon den inzwischen 21. Teil der beliebten Rennspielserie für PC und Konsolen angekündigt. Dieser verspricht „ein Open-World-Fahr- und Lifestyle-Erlebnis in einer realen Umgebung im Maßstab 1:1“, ohne dabei die „DNA“ früherer Teile zu vernachlässigen. „Schnappen Sie sich Ihre Schlüssel und leben Sie ein Leben im Luxus. Denken Sie daran, sozialer Status ist alles in der Welt von ‘Test Drive Unlimited“, heißt es in einer Mitteilung. Wir warten gespannt auf weitere Details, die im Juli folgen sollen. Bis dahin gibt es einen ersten cineastischen Trailer.