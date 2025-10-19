Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Analyse zeigt:

Mehr an Managerinnen drückt Gehalt in Deutschland

Wirtschaft
19.10.2025 17:57
Die größten deutschen Börsenkonzerne haben zwar mehr Frauen im Vorstand, das drückt aber auch ...
Die größten deutschen Börsenkonzerne haben zwar mehr Frauen im Vorstand, das drückt aber auch das Gehalt, wie jetzt eine Studie zeigt (Symbolbild).(Bild: Franz Pfluegl)

Die Top-Managerinnen der größten deutschen Börsenkonzerne haben im Vorjahr deutlich weniger verdient als ihre männlichen Kollegen. Laut einer neuen Studie der Beratungsgesellschaft EY hat das damit zu tun, dass es heute insgesamt mehr Frauen in Vorständen gibt als noch vor einigen Jahren. Das drücke das Gehalt.

0 Kommentare

„Die Zeiten, als weibliche Vorstände eine seltene Spezies waren und teils sehr hohe Gehälter fordern konnten, sind vorbei“, sagte Jens Massmann von EY. Heute stiegen Top-Managerinnen mit einem niedrigeren Gehalt ein, was das gesamte Gehaltsgefüge der weiblichen Vorstandsmitglieder drücke. Im Vorjahr sank die Vergütung der Frauen in den Vorständen der Unternehmen aus den drei Dax-Indizes auf durchschnittlich 2,15 Millionen Euro (ohne Chefposten). Das waren elf Prozent weniger als noch 2023. Die männlichen Kollegen verbuchten hingegen ein leichtes Plus von 0,4 Prozent auf 2,27 Millionen Euro.

Insgesamt sank die Vergütung der Vorständinnen und Vorstände. Das führt Massmann unter anderem auf das schwache Geschäft einiger Unternehmen in der Wirtschaftskrise zurück, viele hätten deshalb eigene Ziele verfehlt und massiv Kosten gespart. „In solch einem Umfeld sind hohe Gehaltssteigerungen schwierig zu rechtfertigen“, sagte der Studienautor.

Lesen Sie auch:
Lidl- und Kaufland- Gründer Dieter Schwarz ist laut dem Manager Magazin erneut der reichste ...
Liste veröffentlicht
Lidl-Gründer Schwarz bleibt reichster Deutscher
08.10.2025
Auf hohem Niveau
Selbst Topmanager verdienen wieder etwas weniger
27.08.2025

Das waren die bestbezahlten Managerinnen
Bestbezahlte Managerin war laut der Erhebung Merck-Chefin Belen Garijo mit 7,6 Millionen Euro Jahresgehalt. Auf sie folgten Deutsche-Bank-Vorständin Rebecca Short (6,5 Millionen Euro) und Helen Giza, Chefin von Fresenius Medical Care (5,7 Millionen Euro). Auch VW-Vorständin Hauke Stars und Merck-Finanzchefin Helene von Roeder zählten zu den Topverdienerinnen.

Eine besonders große Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen im Vorstand gab es im Leitindex Dax, eine deutlich kleinere bei MDax und dem Kleinwerte-Index SDax. Für die Studie hat EY die Vergütung von 368 Vorstandsmitgliedern der größten Börsenunternehmen Deutschlands analysiert – das Fixgehalt plus Boni. Berücksichtigt wurden nur jene, die das komplette Geschäftsjahr im Vorstand waren. Darunter waren 88 Frauen, das entspricht einem Anteil von fast einem Viertel (23,9 Prozent). Zehn Jahre zuvor waren es erst 6,4 Prozent.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.677 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.752 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Wirtschaft
Analyse zeigt:
Mehr an Managerinnen drückt Gehalt in Deutschland
Krone Plus Logo
Wolf im Schafspelz?
Wie aus Paradelinkem der neue Wählerliebling wurde
Trotz Wirtschaftskrise
Eine Erfolgsstory: Loxone peilt die Milliarde an
Menschen von nebenan
Österreichs aktuell einzige Klavierbaumeisterin
„Autobranche in Panik“
Chinas Exportstopp gefährdet bei uns 50.000 Jobs!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf