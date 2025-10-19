Mehr an Managerinnen drückt Gehalt in Deutschland

Eine besonders große Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen im Vorstand gab es im Leitindex Dax, eine deutlich kleinere bei MDax und dem Kleinwerte-Index SDax. Für die Studie hat EY die Vergütung von 368 Vorstandsmitgliedern der größten Börsenunternehmen Deutschlands analysiert – das Fixgehalt plus Boni. Berücksichtigt wurden nur jene, die das komplette Geschäftsjahr im Vorstand waren. Darunter waren 88 Frauen, das entspricht einem Anteil von fast einem Viertel (23,9 Prozent). Zehn Jahre zuvor waren es erst 6,4 Prozent.