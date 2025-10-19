Jolies Rückendekolleté ist wahrlich spektakulär!

Ein tiefer Ausschnitt, der die weiblichen Rundungen in Szene setzt, war gestern. Jetzt zelebrieren die Promis viel lieber ihre nackten Rücken. So auch Angelina Jolie, die bei der Premiere des Films „Cotoure“ in Rom für einen wahrlich spektakulären Wow-Moment sorgte!
Am Samstag schritt Angelina Jolie vor dem Parco Della Musica in Rom über den roten Teppich, um die Premiere ihres neuen Films „Couture“ zu feiern.
Und während ihr schwarzes, wadenlanges Kleid von vorne fast schon ein wenig zu schlicht anmutete, sorgte die Rückansicht für eine bombastische Überraschung.
Jolie zeigt ihre Rücken-Tattoos
Denn das schwarze Dress war am Rücken sehr tief ausgeschnitten, was wiederum einen freien Blick auf die zahlreichen Tattoos, die den Rücken der Hollywood-Schönheit zieren, zuließ – etwa einen großen Tiger sowie buddhistische Segenssprüche für Frieden, Liebe und ein erfülltes Leben.
In „Couture“ schlüpft Jolie in die Rolle einer Mutter und Filmemacherin, die an einem Film über die Pariser Fashion Week arbeitet, während sie sich gleichzeitig einer Scheidung und einer Brustkrebsdiagnose stellen muss.
Rolle mit persönlichen Parallelen
Für Jolie eine Rolle, in der sich viele persönliche Parallelen finden. 2013 unterzog sich die Oscarpreisträgerin einer präventiven doppelten Mastektomie, ihre Mutter Marcheline Bertrand starb 2007 an Eier- und Brustkrebs, auch ihre Tante und Großmutter erlagen der Krankheit.
Die Rolle würde „viele persönliche Dinge hochbringen“, gestand Jolie beim Toronto Film Festival im Gespräch mit „Variety“. Gleichzeitig sei dies auch heilsam gewesen: „Ich habe immer festgestellt, dass die schwersten Filme die liebevollsten Sets haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.