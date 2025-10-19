Vorteilswelt
Wow-Auftritt in Rom

Jolies Rückendekolleté ist wahrlich spektakulär!

Star-Style
19.10.2025 17:02
Angelina Jolie sorgte in Rom bei der Premiere ihres Films „Couture“ für Jubel.
Angelina Jolie sorgte in Rom bei der Premiere ihres Films „Couture“ für Jubel.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Ein tiefer Ausschnitt, der die weiblichen Rundungen in Szene setzt, war gestern. Jetzt zelebrieren die Promis viel lieber ihre nackten Rücken. So auch Angelina Jolie, die bei der Premiere des Films „Cotoure“ in Rom für einen wahrlich spektakulären Wow-Moment sorgte!

Am Samstag schritt Angelina Jolie vor dem Parco Della Musica in Rom über den roten Teppich, um die Premiere ihres neuen Films „Couture“ zu feiern.

Und während ihr schwarzes, wadenlanges Kleid von vorne fast schon ein wenig zu schlicht anmutete, sorgte die Rückansicht für eine bombastische Überraschung.

Das schwarze Midi-Kleid von Angelina Jolie kam von vorne fast ein wenig zu schlicht rüber ...
Das schwarze Midi-Kleid von Angelina Jolie kam von vorne fast ein wenig zu schlicht rüber ...(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Jolie zeigt ihre Rücken-Tattoos
Denn das schwarze Dress war am Rücken sehr tief ausgeschnitten, was wiederum einen freien Blick auf die zahlreichen Tattoos, die den Rücken der Hollywood-Schönheit zieren, zuließ – etwa einen großen Tiger sowie buddhistische Segenssprüche für Frieden, Liebe und ein erfülltes Leben.

Doch spätestens, wenn sich die Schauspielerin umdrehte, sorgte es für einen Wow-Moment!
Doch spätestens, wenn sich die Schauspielerin umdrehte, sorgte es für einen Wow-Moment!(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Jolie ließ die Fans dank des tiefen Rückendekolletés einen Blick auf ihre zahlreichen Tattoos ...
Jolie ließ die Fans dank des tiefen Rückendekolletés einen Blick auf ihre zahlreichen Tattoos erhaschen.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

In „Couture“ schlüpft Jolie in die Rolle einer Mutter und Filmemacherin, die an einem Film über die Pariser Fashion Week arbeitet, während sie sich gleichzeitig einer Scheidung und einer Brustkrebsdiagnose stellen muss.

Rolle mit persönlichen Parallelen
Für Jolie eine Rolle, in der sich viele persönliche Parallelen finden. 2013 unterzog sich die Oscarpreisträgerin einer präventiven doppelten Mastektomie, ihre Mutter Marcheline Bertrand starb 2007 an Eier- und Brustkrebs, auch ihre Tante und Großmutter erlagen der Krankheit.

Die Rolle würde „viele persönliche Dinge hochbringen“, gestand Jolie beim Toronto Film Festival im Gespräch mit „Variety“. Gleichzeitig sei dies auch heilsam gewesen: „Ich habe immer festgestellt, dass die schwersten Filme die liebevollsten Sets haben.“

Porträt von krone.at
krone.at
