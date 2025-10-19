2:0 gegen Altach! Austria-Frauen weiter makellos

St. Pölten souverän

Verfolger SKN St. Pölten liegt nach einem 5:0 bei der schwächelnden Vienna weiter fünf Zähler dahinter auf Platz zwei. Für den unter der Woche bei Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon mit 0:3 unterlegenen Titelverteidiger scorten Carina Brunold (6., 93.), Kess Elmore (20., 64.) und Amelie Woelki (82.). Nach der Länderspielpause wartet auf die Niederösterreicherinnen am 1. November ein Heimspiel gegen Sturm Graz, die Wienerinnen haben tags darauf den LASK zu Gast.