FC26 ohne Arnautovic: Darum fehlt der ÖFB-Star

Über viele Jahre war Marko Arnautovic einer der bestbewerteten Spieler in der ehemaligen FIFA-Fußballsimulation, die seit zwei Jahren den Namen FC trägt und in den Spielekonsolen des Landes läuft. Doch heuer? Krone+ hat sich angesehen, warum Marko Arnautovic nicht mehr in den Kaderlisten aufscheint.