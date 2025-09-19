FC26 ohne Arnautovic: Darum fehlt der ÖFB-Star
Neue Spielerbewertung
Über viele Jahre war Marko Arnautovic einer der bestbewerteten Spieler in der ehemaligen FIFA-Fußballsimulation, die seit zwei Jahren den Namen FC trägt und in den Spielekonsolen des Landes läuft. Doch heuer? Krone+ hat sich angesehen, warum Marko Arnautovic nicht mehr in den Kaderlisten aufscheint.
Seit Freitag, 0 Uhr, ist das neue FC26 für Online-Abonnenten spielbar. Klar, dass bereits in vielen Wohnzimmern die Controller glühen. Wer gerne mit österreichischen Kickern die gegnerischen Strafräume unsicher macht, wird diesmal Marko Arnautovic vergeblich suchen.
