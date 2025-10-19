Jan Hörl siegt in Hinzenbach vor Daniel Tschofenig

„Heute war mein Tag“

„War wieder ein cooles Wochenende. Es hat noch nicht ganz für den Sieg gereicht, aber die Form stimmt“, sagte Tschofenig. „Ich bin megahappy, heute war mein Tag“, erklärte Hörl nach seinem ersten Hinzenbach-Sieg im ORF-TV-Interview. Für ihn könnte der Weltcup schon kommende Woche beginnen, aber es stehen für das ÖSV-Team noch zwei Kurse in Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen an. Die Olympiasaison beginnt am 20. November in Lillehammer.