Ligue 1

ÖFB-Youngster Baidoo köpfelt Lens zum Sieg!

Fußball International
19.10.2025 17:27
Die Freude von Siegtorschütze Samson Baidoo
Die Freude von Siegtorschütze Samson Baidoo(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)

ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo hat Lens mit seinem Premierentor zum 2:1-Sieg gegen Paris FC verholfen!

Der 21-jährige Grazer, der im Sommer von Salzburg in die Ligue 1 gewechselt war, traf in der 64. Minute per Kopf zum Endstand.

Lens agiert damit weiter im Spitzenfeld und liegt als Vierter nur zwei Punkte hinter Leader Marseille.

Folgen Sie uns auf