ÖFB-Youngster Baidoo köpfelt Lens zum Sieg!

ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo hat Lens mit seinem Premierentor zum 2:1-Sieg gegen Paris FC verholfen!
Der 21-jährige Grazer, der im Sommer von Salzburg in die Ligue 1 gewechselt war, traf in der 64. Minute per Kopf zum Endstand.
Lens agiert damit weiter im Spitzenfeld und liegt als Vierter nur zwei Punkte hinter Leader Marseille.
