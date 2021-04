90% weniger Spitalsaufnahmen nach erster Impfung

Unter den 65- bis 79-Jährigen wurden sofort (Tag 0 bis 6) 88 Prozent weniger Hospitalisierungen wegen Covid-19 registriert. In der fünften Woche waren es dann gar minus 93 Prozent. In der Gruppe der Über-80-Jährigen startete der Schutzeffekt bei 74 Prozent (erste Woche), um dann in der fünften Woche bei 83 Prozent zu landen, in der sechsten Woche wurde der Spitzenwert von 87 Prozent erreicht.