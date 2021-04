Bis zu 1,8 Mrd. weitere Biontech-Impfdosen für EU

„Wir werden in den nächsten Tagen abschließen", sagte von der Leyen bei einem Besuch im belgischen Puurs und bezeichnete die Unternehmen Biontech und Pfizer als „starke, verlässliche Partner“. Sie sei zuversichtlich, dass wir genügend Impfdosen zur Verfügung haben, um „bereits bis zum Juli 70 Prozent aller Erwachsenen ein Impfangebot machen zu können“. In Puurs steht das Pfizer-Werk, in dem der Covid-Impfstoff für Europa abgefüllt wird.