Gigler verbesserte OSV-Rekord über 100 m Kraul

Persönliche Bestmarke und EM-Norm markierte zudem Luka Mladenovic (Jahrgang 2004) in 2:14,55 Minuten über 200 m Brust. Sein EM-Limit bestätigte Simon Bucher mit 52,72 Sekunden über 100 m Delfin. Bernhard Reitshammer gewann über 50 m Brust in 27,88. Für die kontinentalen Langbahn-Titelkämpfe in der zweiten Mai-Hälfte in Budapest haben sich 17 OSV-Aktive qualifiziert.