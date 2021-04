Spielverderber

Anders verhält es sich mit dem geschätzten Bundespräsidenten, dessen Konturen im Nebel verschwimmen. Die meiste Zeit schweigt das Staatsoberhaupt zu den Merkwürdigkeiten in der Republik gütig oder es beschränkt sich auf müde Wohlfühlformeln. Ein Leuchtturm der Orientierung oder der weisen Mahnungen an die Regierung ist Alexander Van der Bellen nicht. Dabei wäre etwas Courage in der Lage, in der sich das Land befindet, angemessen und überfällig.