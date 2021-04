Experte: „Hoffe, wir verlieren diese Wette nicht“

Das interne Protokoll der Ampel-Kommission aus der Sitzung diese Woche gibt einen Einblick in die Haltung der Experten. Denn dort war man eher nicht auf Öffnungskurs unterwegs. So meinte der Vorsitzende Herzog, dass die aktuelle Situation durchaus Parallelen zu jener im Herbst aufweise. Es wird darauf verwiesen, dass in mehreren Empfehlungen der Kommission dazu geraten worden sei, die verschärften Maßnahmen der Ostregion auch in anderen Bundesländern zu verhängen.