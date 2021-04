Vorgehen ab 3. Mai: Wien entscheidet am Dienstag

Mit 19. Mai will Österreich wieder aufsperren - und damit soll ein Ende des Lockdowns im Land eingeläutet werden. Doch wie es in Wien weitergeht, das ist noch nicht gesichert. Bürgermeister Michael Ludwig trat am Freitagnachmittag hinsichtlich Lockerungen und Öffnungsschritten auf die Bremse. Wie es nach dem 2. Mai - dem möglichen Ende des derzeit gültigen harten Lockdowns - in der Bundeshauptstadt weitergeht, wird am kommenden Dienstag entschieden.